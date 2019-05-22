У "Л/ДНР" захотіли "націоналізувати" будинки та землі українців

Окупаційна влада "Л/ДНР" може провести “націоналізацію” будівель та земельних ділянок, власники яких вибули для проживання на підконтрольну Україні територію.

"Російські окупаційні адміністрації вживають заходів з посилення контролю населення тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях", — йдеться у інформації, опублікованій на сайті головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема представники так званих силових структур окупантів розпочали перевірку українців, що проживають у приватних будинках, на наявність у них документів на право власності.

"Не виключається, що зазначені заходи проводяться з метою виявлення та подальшої так званої націоналізації будівель та земельних ділянок, власники яких вибули для проживання на підконтрольну українській владі територію", — резюмували представники головного управління розвідки.

Представники "силових структур" окупантів почали перевірку українців, які проживають у приватних будинках

Як повідомляв OBOZREVATEL, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі керування економікою остаточно перейшли до структури "Зовнішторгсервіс".

Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують із українським олігархом Сергієм Курченком.

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