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У "Л/ДНР" захотіли "націоналізувати" будинки та землі українців

3.2тЧитати матеріал російською

Окупаційна влада "Л/ДНР" може провести “націоналізацію” будівель та земельних ділянок, власники яких вибули для проживання на підконтрольну Україні територію.

"Російські окупаційні адміністрації вживають заходів з посилення контролю населення тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях", — йдеться у інформації, опублікованій на сайті головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема представники так званих силових структур окупантів розпочали перевірку українців, що проживають у приватних будинках, на наявність у них документів на право власності.

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"Не виключається, що зазначені заходи проводяться з метою виявлення та подальшої так званої націоналізації будівель та земельних ділянок, власники яких вибули для проживання на підконтрольну українській владі територію", — резюмували представники головного управління розвідки.

Представники "силових структур" окупантів почали перевірку українців, які проживають у приватних будинках

Представники "силових структур" окупантів почали перевірку українців, які проживають у приватних будинках

Як повідомляв OBOZREVATEL, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі керування економікою остаточно перейшли до структури "Зовнішторгсервіс".

Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують із українським олігархом Сергієм Курченком.

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Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
С чего это они зашевелились ? Неужели хотят поиметь что-то с этого имущества перед отбытием в Сибирь ?
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Долгов Владимир
Долгов Владимир
а хохлопитеки не в курсе, что есть такая пословица: нет ничего более постоянного, чем временное?
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
А вы нацисты бандеры пожалуйтесь, в Спортлото)))
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Михайлов Андрей, "очень смешно", а вообще то у нас нет Спортлото, такое только для аленей-лохов !
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