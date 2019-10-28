У "Л/ДНР" взялися за російських офіцерів через велике розкрадання "держкоштів"

На окупованій території Донецької та Луганської областей Росія створила комісію для розслідування причетності російських кадрових офіцерів до розкрадання "держкоштів".

"У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ працює комісія Південного військового округу ЗС РФ, яка проводить розслідування причетності російських кадрових офіцерів до розкрадання у великих обсягах коштів, виділених на ремонт і зберігання військової техніки та озброєння", – повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема минулого тижня було знято з посад командира однієї з військових частин першого армійського корпусу Збройних сил Росії та його заступників.

"Командування російсько-окупаційних військ вживає заходів щодо приховування зазначеного та інших фактів для недопущення витоку інформації про скоєння злочинів російськими військовослужбовцями", – наголосили представники Головного управління розвідки.

РФ створила комісію для розслідування причетності російських кадрових офіцерів до розкрадання "держкоштів" у "Л/ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "уряд" так званої "Донецької народної республіки" ухвалив "постанову" "Про затвердження переліку стратегічно важливих товарів і ресурсів".

У такий спосіб стратегічно важливими в "ДНР" вважаються спиртові настоянки й етиловий спирт, тютюн та його промислові замінники, дорогоцінні метали та вироби з них, годинники, чорні та кольорові метали, металобрухт, частини залізничних локомотивів.

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