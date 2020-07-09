У 'ЛДНР' трапилася екологічна катастрофа: Казанський звинуватив бойовиків

На території ОРДЛО настала екологічна катастрофа: через те, що бойовики знищили систему відкачування води з шахт, в регіоні почали стрімко міліти ріки і водосховища.

Вода йде в шахтні пустоти. Про таку загрозу українські екологи попереджали ще в 2014 році, але окупанти її замовчували. Зараз же ситуація погіршилася настільки, що її визнали навіть місцева "влада". Про це розповів блогер Денис Казанський в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Складна система відкачування води з шахт і штолень на Донбасі будувалася протягом сотні років. На її утримання йшло багато грошей. Але тепер шахти затоплюються, насоси відключають і здають на метал. А вода, яка раніше викачувалась на поверхню, тепер йде в численні порожнини, як у зливову каналізацію. Результат – зникнення цілих водойм", – пояснив Казанський.

Наприклад, в Алчевську зникає Ісаківське водосховище, яке було створено для потреб Алчевського металургійного комбінату. У Перевальскому районі практично висохла річка Лозова, яка також поповнювалася водою з шахт.

"Ісаківське водосховище поповнювалося водою з шахти "Романівська". Її було закрито ще до війни, але вона перебувала на "сухій" консервації, тобто вода відкачувалась до цієї водойми. Тепер вода залишається в шахті, а насоси звідти, ймовірно, вкрадені", – розповів блогер.

Раніше проблему бойовики замовчували. Але тепер вона настільки загострилася, що її визнало навіть "Мінприроди ЛНР". А підконтрольні окупантам телеканали знімають репортажі про те, що "за лічені дні пропала річка Лозова". Правда, ніхто не знає, що тепер робити. Грошей на це немає.

"Не втомлююся дивуватися, наскільки по-хижацькому "захисники Донбасу" продовжують трощити і знищувати все, до чого можуть дотягнутися. Убили підприємства, зробили жебраками людей. Тепер добралися і до природи. Наскільки ж треба ненавидіти цю територію і її жителів, щоб таке з ними витворяти", – підсумував Казанський.

Денис Казанський розповів про обміління річок і водосховищ в "ЛДНР" Facebook Дениса Казанського

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