У "Л/ДНР" окупанти прискорили темпи масового знищення заводів

Окупаційна адміністрація "ДНР" і "ЛНР" до 2024 року планує завершити "реструктуризацію" підприємств вугільної промисловості на підконтрольній їм території шляхом ліквідації та закриття.

Зокрема, окупанти мають намір ліквідувати підприємства "Донбасвугілляреструктізація" і "Вугілляреструктізація" до складу яких, передавалися матеріально-технічні бази та обладнання збиткових і ліквідованих підприємств вугільної промисловості. Про це в Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний опір" Костянтин Машовець.

Крім того, у Сорокино Луганської області обладнання підприємства "Юність", яке випускало спеціалізовану продукцію для ракетнобудівельної і аерокосмічної промисловості, повністю демонтовано і вивезено в Росію.

Також на "Дебальцевській станції електропостачання", яка входить до складу місцевого залізничного вузла, велика частина робітників і співробітників відправлені в неоплачувану відпустку.

Оперативные данные группы ИС за период 25-го февраля — 5-е марта 2020 года В период с 25-го февраля по 5-е марта с.г.... Опубликовано Костянтином Машовецем Среда, 4 марта 2020 г.

Окупаційна адміністрація "ДНР" і "ЛНР" до 2024 року планує завершити "реструктуризацію" підприємств шляхом ліквідації

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "уряд" так званої Донецької народної республіки ухвалив "постанову" "Про затвердження переліку стратегічно важливих товарів і ресурсів".

У такий спосіб стратегічно важливими в "ДНР" вважаються спиртові настоянки й етиловий спирт, тютюн та його промислові замінники, дорогоцінні метали та вироби з них, годинники, чорні та кольорові метали.

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