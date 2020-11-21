У Криму з'явилися оголошення про продаж бруківки з давнього Херсонесу. Фотофакт

В окупованому Криму з'явилися оголошення про продаж бруківки з Херсонесу Таврійського, який внесений до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.

На ситуацію звернула увагу блогер Roksolana Today на своїй сторінці в Twitter. Вона опублікувала скріншоти зі сторінок місцевих жителів в соцмережах.

"Окупант обікраде Крим до голих кісток і солоної пустелі. Погано, що материку потрібно стільки часу ще... Крим може не пережити гавань у прямому сенсі", – зазначила блогер.

"Кому бруківку з Херсонеса? Поміточки – вже зняли з продажу", – написав місцевий житель.

"Так проходять усі реставрації в Криму під гасла "Україна нічого не робила". Дякую, що ми змусили історію і традиції цих земель. Нашим дітям вже цього не дістанеться. Краще б і далі ніхто нічого не робив – просто не чіпав", – погодилася з ним інша користувачка.

Судячи зі скріншоту, бруківку з Херсонеса збиралися продати за 15 тисяч рублів (4700 грн).

У Криму з'явилися оголошення з продажу бруківки з Херсонесу Twitter Roksolana Today

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму виставили на аукціон найстаріший і найбільший винзавод півострова "Массандра". Стартовою ціною вказали 5,3 млрд рублів (69 млн доларів).