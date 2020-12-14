У Криму зважилися на подачу артезіанської води жителям

В окупованому Криму в понеділок, 14 грудня, почнуть подавати артезіанську воду жителям Сімферополя і Добровської долини.

Підрядник вже завершує будівництво водоводу, щоб забезпечити початок подачі. Про це повідомив "глава" підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов, передає "Кримінформ".

"Сьогодні буде останнє скидання води. Після цього ми вперше отримуємо в Сімферополі кільце води. З обіду сьогоднішнього дня у нас буде можливість подавати воду з Віліно аж до Зарічного", – зазначив Баженов.

За його словами, вперше за всю історію артезіанська вода зможе дійти до цих районів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму зупиняють перекачку води з Тайганського і Білогірського водосховищ для Сімферополя. З 15 труб вода ллється тільки з половини зі слабким напором.

Колишня "прокурорка" Криму і нелегітимна депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська заявила про катастрофічну ситуацію з водою на півострові. Вона визнала, що там не залишилося прісної води.

Більше про те, чому Крим опинився на межі водної катастрофи, читайте в нашому матеріалі за посиланням.