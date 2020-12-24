У Криму злетіла вартість продуктів: мережа висміяла Путіна, який забув зафіксувати ціни

В окупованому Криму вартість десятка яєць злетіла до 105 рублів, або 40 гривень. Ще в середині місяця вартість яєць коливалася в межах 50-70 рублів, або 19-26 гривень.

"Путін забув на яйця зафіксувати ціни. Сімферополь", – висміяла ситуацію блогерка RoksolanaToday&Крим у Twitter .

"Яйцепут", – іронізує користувач із ніком "Торговець русофобією".

Останніми днями жителі Криму почали активно скаржитися на зростання цін на півострові.

Зокрема, жителька Алушти, авторка блогу "Сімейка А з Криму" на YouTube, показала цінники в одному з магазинів міста. За її словами, за останні дні ціни зросли до 20%.

Рис коштує 56 руб. (21 грн) за кг звичайної крупи і 90 руб. (34,6 грн) за кіло пропареного.

Пляшка рослинної олії (0,9 л) – від 99 до 125 руб. (38–48 грн).

Гречка (0,9 кг) – 84 руб. (32,3 грн).

Макарони (0,4 кг) – 55 руб. (21,1 грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін своїм указом заборонив іноземцям володіти землею на анексованому півострові Крим.

У підсумку власникам земельних ділянок, розташованих у так званій прикордонній зоні Криму, які не мають російського громадянства, потрібно позбутися їх до березня 2021 року.