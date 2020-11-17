У Криму зібралися продати легендарний завод 'Массандра'

В окупованому Криму виставили на аукціон найстаріший і найбільший винзавод півострова "Массандра".

Як повідомляє "Інтерфакс", стартовою ціною вказали 5,3 млрд рублів (69 млн доларів). Проводить продаж так зване Міністерство майнових і земельних відносин Криму, якому належить 100% акцій "Масандри".

До продажу пропонуються 3,57 млрд звичайних акції номінальною вартістю 1 рубль кожна.

Крок аукціону становить 26,5 млн рублів (0,5% початкової ціни продажу). Аукціон призначений на 14 грудня.

Завод у 1892 році заснував князь Голіцин. "Массандра" до окупації Криму була одним з найбільших підприємств України і Європи і виробляла високоякісні марочні вина. Він знаходиться в смт Масандра на Південному березі півострова. Колекція вин Массандри (близько 1 млн пляшок) – одна з найбільших у світі і занесена в 1998 в Книгу рекордів Гіннеса.

У холдинг "Массандра" входить 9 заводів первинного і вторинного виноробства і 3 самостійних заводи. Головне підприємство – Ялтинський завод марочних вин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2016 році з'явилася інформація, що виноробний комбінат "Масандра" після окупації нібито перейшов у власність Управління справами президента Росії.