У Криму запропонували шантажувати Україну газом в обмін на воду

У місцевому пабліку Ялти (окупований Росією Крим) з'явилися заклики до шантажу України газом, щоб Київ відновив постачання води на півострів.

На інформацію звернула увагу кримська блогерка RoksolanaToday&КримUA на своїй сторінці у Twitter. Зазначимо, що автор публікації вважає, що Росія повинна на 7 днів перекрити блакитне паливо Україні. До речі, Київ уже понад п'ять років не купує газ у Москви.

"Пропоную план дій, щоб б*ндерівська влада зрозуміла, як Крим сім років живе без української води. Потрібно на сім днів перекрити Україні газ. Упевнений, що на другий день б*ндерівці запропонують підписати бартерну угоду: воду в обмін на російський газ! Не дають воду – від'єднаємо газ. Геніально?" – вважає автор допису.

У Криму запропонували шантажувати Україну газом

У коментарях почалося бурхливе обговорення: багато хто зазначив, що Україна ще перед початком опалювального сезону закачала газ в сховища і такий метод точно не допоможе. Також коментатори нагадали, що Україна не купує газ безпосередньо в Росії.

"Це тільки довбо**бна в*та за стільки років не в змозі зрозуміти просту річ – газ у к*цапів ми ніколи купувати не будемо!", "Тисяча вісімсот п'ятдесят один день не імпортуємо газ із Росії", "Торік закачали 17 і трохи залишилося. Цього року закачали майже 22. Тож хай почекає, поки ми стопимо", "Ну таке часто буває, що такі кореспонденти не знають історичних (навіть із близького минулого) подій, а ще більше не знають і не хочуть знати технічних деталей", "Напевно, автор зараз у середній школі вчиться і за віком не пам'ятає: у січневі морози 2009-го Рашка від'єднувала вже газ: Україна і пів Європи втрималися на запасах. Тоді Україна вперше розгорнула на реверс нашу ГТС, і запаси підземних сховищ у західній обл. пішли на схід і центр", – написали в коментарях.

Реакція мережі на пропозицію шантажувати Україну газом

Реакція мережі на пропозицію шантажувати Україну газом

Реакція мережі на пропозицію шантажувати Україну газом

Реакція мережі на пропозицію шантажувати Україну газом

Реакція мережі на пропозицію шантажувати Україну газом

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