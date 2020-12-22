У Криму запропонували шантажувати Україну газом в обмін на воду
У місцевому пабліку Ялти (окупований Росією Крим) з'явилися заклики до шантажу України газом, щоб Київ відновив постачання води на півострів.
На інформацію звернула увагу кримська блогерка RoksolanaToday&КримUA на своїй сторінці у Twitter. Зазначимо, що автор публікації вважає, що Росія повинна на 7 днів перекрити блакитне паливо Україні. До речі, Київ уже понад п'ять років не купує газ у Москви.
"Пропоную план дій, щоб б*ндерівська влада зрозуміла, як Крим сім років живе без української води. Потрібно на сім днів перекрити Україні газ. Упевнений, що на другий день б*ндерівці запропонують підписати бартерну угоду: воду в обмін на російський газ! Не дають воду – від'єднаємо газ. Геніально?" – вважає автор допису.
У коментарях почалося бурхливе обговорення: багато хто зазначив, що Україна ще перед початком опалювального сезону закачала газ в сховища і такий метод точно не допоможе. Також коментатори нагадали, що Україна не купує газ безпосередньо в Росії.
"Це тільки довбо**бна в*та за стільки років не в змозі зрозуміти просту річ – газ у к*цапів ми ніколи купувати не будемо!", "Тисяча вісімсот п'ятдесят один день не імпортуємо газ із Росії", "Торік закачали 17 і трохи залишилося. Цього року закачали майже 22. Тож хай почекає, поки ми стопимо", "Ну таке часто буває, що такі кореспонденти не знають історичних (навіть із близького минулого) подій, а ще більше не знають і не хочуть знати технічних деталей", "Напевно, автор зараз у середній школі вчиться і за віком не пам'ятає: у січневі морози 2009-го Рашка від'єднувала вже газ: Україна і пів Європи втрималися на запасах. Тоді Україна вперше розгорнула на реверс нашу ГТС, і запаси підземних сховищ у західній обл. пішли на схід і центр", – написали в коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
окупанти у Криму взялися за освоєння перекачування води з Тайганського і Білогірського водосховищ для Сімферополя.
Тим часом на окупованому Росією півострові сильно обміліла річка Кокозка в селі Аромат Бахчисарайського району.
У Криму знайшли нове джерело води на півострові і в найкоротші терміни збираються побудувати там новий водозабір. Зокрема – на річці Бельбек у Севастополі.
Росія до березня 2021 року має намір завершити будівництво всієї необхідної інфраструктури для водопостачання Криму, щоб подавати не менше ніж 50 тис. кубів щодоби.