У Криму запропонували шантажувати Україну газом в обмін на воду

У місцевому пабліку Ялти (окупований Росією Крим) з'явилися заклики до шантажу України газом, щоб Київ відновив постачання води на півострів.

На інформацію звернула увагу кримська блогерка RoksolanaToday&КримUA на своїй сторінці у Twitter. Зазначимо, що автор публікації вважає, що Росія повинна на 7 днів перекрити блакитне паливо Україні. До речі, Київ уже понад п'ять років не купує газ у Москви.

"Пропоную план дій, щоб б*ндерівська влада зрозуміла, як Крим сім років живе без української води. Потрібно на сім днів перекрити Україні газ. Упевнений, що на другий день б*ндерівці запропонують підписати бартерну угоду: воду в обмін на російський газ! Не дають воду – від'єднаємо газ. Геніально?" – вважає автор допису.

У коментарях почалося бурхливе обговорення: багато хто зазначив, що Україна ще перед початком опалювального сезону закачала газ в сховища і такий метод точно не допоможе. Також коментатори нагадали, що Україна не купує газ безпосередньо в Росії.

"Це тільки довбо**бна в*та за стільки років не в змозі зрозуміти просту річ – газ у к*цапів ми ніколи купувати не будемо!", "Тисяча вісімсот п'ятдесят один день не імпортуємо газ із Росії", "Торік закачали 17 і трохи залишилося. Цього року закачали майже 22. Тож хай почекає, поки ми стопимо", "Ну таке часто буває, що такі кореспонденти не знають історичних (навіть із близького минулого) подій, а ще більше не знають і не хочуть знати технічних деталей", "Напевно, автор зараз у середній школі вчиться і за віком не пам'ятає: у січневі морози 2009-го Рашка від'єднувала вже газ: Україна і пів Європи втрималися на запасах. Тоді Україна вперше розгорнула на реверс нашу ГТС, і запаси підземних сховищ у західній обл. пішли на схід і центр", – написали в коментарях.

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