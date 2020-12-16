У Криму захотіли розв'язати проблему води захопленням Херсона: мережа висміяла істерику Царьова

Колишній народний депутат України від "Партії регіонів", прихильник "русского міра" Олег Царьов заявив, що розв'язати проблему дефіциту прісної води в Криму можна захопленням півдня України.

"Один крок – і дійшли б до Херсона. І тоді і піша дорога, і вода в Крим", – заявив Царьов. Про це свідчить публікація у Twitter журналіста Дениса Казанського.

"Через дефіцит води в Криму в окупантів знову істерика. І як завжди, погрожують новою війною Україні – мовляв, треба взяти воду силою. Давно помітив, що "братський народ" погрожує Україні взагалі в будь-якій незрозумілій ситуації. Мабуть, від родинних почуттів", – зазначив Казанський.

Заява прихильника "русского міра" обурила українців, і користувачі висміяли Царьова в мережі.

"Візьмуть від дохлого віслюка вуха", "Ну не на турків же нападати", "Вони нацисти, терористи й окупанти", "Царьова і Жириновського із Соловйовим під час наступу на Україну поставити в першу шеренгу", – пишуть у Twitter.

Прихильник "русского міра" заявив, що Росія "за один крок дійшла б" до півдня України Twitter Дениса Казанського

Прихильник "русского міра" заявив, що Росія "за один крок дійшла б" до півдня України Twitter Дениса Казанського

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму зупиняють перекачування води з Тайганського і Білогірського водосховищ для Сімферополя. Із 15 труб вода ллється тільки з половини зі слабким напором.

Колишня "прокурорка" Криму й нелегітимна депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська заявила про катастрофічну ситуацію з водою на півострові. Вона визнала, що там не залишилося прісної води.

Більше про те, чому Крим опинився на межі водної катастрофи, читайте в нашому матеріалі за посиланням.