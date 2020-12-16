У Криму захотіли розв'язати проблему води захопленням Херсона: мережа висміяла істерику Царьова

Колишній народний депутат України від "Партії регіонів", прихильник "русского міра" Олег Царьов заявив, що розв'язати проблему дефіциту прісної води в Криму можна захопленням півдня України.

"Один крок – і дійшли б до Херсона. І тоді і піша дорога, і вода в Крим", – заявив Царьов. Про це свідчить публікація у Twitter журналіста Дениса Казанського.

"Через дефіцит води в Криму в окупантів знову істерика. І як завжди, погрожують новою війною Україні – мовляв, треба взяти воду силою. Давно помітив, що "братський народ" погрожує Україні взагалі в будь-якій незрозумілій ситуації. Мабуть, від родинних почуттів", – зазначив Казанський.

Заява прихильника "русского міра" обурила українців, і користувачі висміяли Царьова в мережі.

"Візьмуть від дохлого віслюка вуха", "Ну не на турків же нападати", "Вони нацисти, терористи й окупанти", "Царьова і Жириновського із Соловйовим під час наступу на Україну поставити в першу шеренгу", – пишуть у Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму зупиняють перекачування води з Тайганського і Білогірського водосховищ для Сімферополя. Із 15 труб вода ллється тільки з половини зі слабким напором.

Колишня "прокурорка" Криму й нелегітимна депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська заявила про катастрофічну ситуацію з водою на півострові. Вона визнала, що там не залишилося прісної води.

Більше про те, чому Крим опинився на межі водної катастрофи, читайте в нашому матеріалі за посиланням.