У Криму заберуть у місцевих жителів всю "нічийну" нерухомість

Роман Груша Економіка 11:49, 8.12.2020 Оновлено: 11:49, 8.12.2020

У Криму "нічийну" нерухомість вилучатимуть і визнаватимуть муніципальною власністю через суд.

Безхазяйне майно можуть визнати муніципальним після закінчення року з моменту постановки на облік. Про це повідомив "заступник голови Державного комітету з державної реєстрації та кадастру Криму" Олексій Костін, передає "Кримське інформагентство".

За його словами, щоб реалізувати цю можливість представник муніципалітету повинен звернутися в суд з вимогою визнати право власності на майно.

"Не варто забувати і про особливості, передбачених республіканським законодавством. Воно прямо зараховує безхазяйні інженерні мережі, наприклад, газопроводи та лінії електропередач, призначені для забезпечення функціонування об'єктів соціальної, виробничої та громадської інфраструктури, а також автодороги регіонального та міжмуніципального значення до власності Криму", – резюмував Костін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін своїм указом заборонив іноземцям володіти землею на анексованому півострові Крим.

У підсумку власникам земельних ділянок, розташованих в так званій прикордонній зоні Криму, які не мають російського громадянства, потрібно позбутися від них до березня 2021 року.

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