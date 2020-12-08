У Криму заберуть у місцевих жителів всю 'нічийну' нерухомість

У Криму "нічийну" нерухомість вилучатимуть і визнаватимуть муніципальною власністю через суд.

Безхазяйне майно можуть визнати муніципальним після закінчення року з моменту постановки на облік. Про це повідомив "заступник голови Державного комітету з державної реєстрації та кадастру Криму" Олексій Костін, передає "Кримське інформагентство".

За його словами, щоб реалізувати цю можливість представник муніципалітету повинен звернутися в суд з вимогою визнати право власності на майно.

"Не варто забувати і про особливості, передбачених республіканським законодавством. Воно прямо зараховує безхазяйні інженерні мережі, наприклад, газопроводи та лінії електропередач, призначені для забезпечення функціонування об'єктів соціальної, виробничої та громадської інфраструктури, а також автодороги регіонального та міжмуніципального значення до власності Криму", – резюмував Костін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін своїм указом заборонив іноземцям володіти землею на анексованому півострові Крим.

У підсумку власникам земельних ділянок, розташованих в так званій прикордонній зоні Криму, які не мають російського громадянства, потрібно позбутися від них до березня 2021 року.