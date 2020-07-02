У Криму з кранів тече іржава вода. Фотофакт

У анексованому Росією Криму жителі Сімферополя поскаржилися на іржаву воду в кранах. У підприємстві "Вода Криму" пояснили, що це відбувається через збільшення паводків, зазначивши, що вода нібито відповідає санітарним правилам і нормам.

Про це повідомляє "РИА Новости". Варто зазначити, що скарги на якість води надходять вже декілька тижнів.

Користувачі соцмереж продовжують публікувати десятки повідомлень і фото, на яких видно, що вода набула жовтого і коричневого відтінків. Люди заявляють, що не бажають платити за воду, яку не можна використовувати ні для пиття, ні для побутових цілей.

"Скільки можна це терпіти і оплачувати? Чому я плачу за воду і змушена повністю купувати привізну воду? Хто оплатить мені мої непотрібні витрати?" – ставить питання анонім, який живе в селищі ГРЕС.

"Спочатку день не було газу, до цього не було то світла, то води (три дні поспіль). Вже п'ятий день тече іржава вода з крана. Що далі? Повітря відключать? До чого нас готують? Хочеться просто хочеться прийти додому з роботи приготувати поїсти, помитися і лягти спати", – поскаржилася мешканка села Дубків Сімферопольського району в соцмережі "ВКонтакте" під ніком Єсенія Мудра.

При цьому в "Воді Криму" заявляють, що ніяких санітарних норм не порушено.

"За хімічними, мікробіологічними та іншими показниками питна вода відповідає вимогам СанПіН 2.1.4.1074-01 "Вода питна", за винятком перевищення по органолептичних показників каламутності", – сказано в повідомленні компанії.

Також в "Воді Криму" повідомили, що вживають заходів для поліпшення якості води і приносять вибачення жителям міста за тимчасові незручності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кримчанка, активістка і український публіцист Лариса Волошина пояснила, що Україна, згідно з міжнародним законодавством, може не забезпечувати водою Крим, оскільки має право перекривати інженерні споруди.

За її словами, українська влада повинна розуміти, що Кремль може використовувати політичну складову цього питання.

Заступник представника президента в АР Крим Таміла Ташева попередила, що Росія всіляко просуватиме питання поставок води в Крим нібито під виглядом запобігання "гуманітарної катастрофи".