У Криму з кранів потекло "капучино": користувачі висміяли проблеми з брудною водою

У Криму в житлових будинках окупованого Сімферополя з кранів останній тиждень тече вода темно-коричневого кольору.

"Сімферополь. Нагадую, чим ми найчастіше миємо руки! Ось така вода майже весь останній тиждень на вулиці Першотравневій", – написала у Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим.

Дописувачі в коментарях порівняли колір кримської води з кавовими напоями.

"Живуть же люди, замість води їм капучино дають, чого вони ще не задоволені. А може це взагалі кава з бейліс", "А це точно вода, а не чашка із залишками кави?", "Бачили очі що купували", – пишуть користувачі.

Мережа висміяла проблеми з брудною водою RoksolanaToday&Крим

Мережа висміяла проблеми з брудною водою RoksolanaToday&Крим

Мережа висміяла проблеми з брудною водою RoksolanaToday&Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сімферополі місцеві жителі можуть знову почати отримувати брудну воду. Це може статися через підвищення каламутності в Аянському водосховищі.

У середині листопада в Сімферополі повністю зникла вода. Місцеві жителі повідомляли, що її або немає, або вона не придатна навіть для технічного використання.

Також в окупованому Криму зникла вода в новому трубопроводі в околицях селища Зеленівське. Через це припинилося водопостачання низки населених пунктів.