У Криму почали викачувати пісок, що загрожує екологічною катастрофою

У анексованому Росією Криму взялися за видобуток піску на озері Донузлав (найбільше озеро Чорноморського району). Дії окупантів загрожують пляжам західного узбережжя півострова.

Проти дій "місцевої влади" виступали екологи та місцеві жителі, проте це не зупинило видобуток. Про це повідомляють "Крим.Реалії".

Зокрема, підприємство "Кримські морські порти" має намір взяти в користування судно "з наданням послуг з управління та експлуатації персоналом судновласника для потреб "Євпаторійського торгового порту".

Корабель використовуватимуть для видобутку і переміщення піску в кар'єрі озера Донузлав "на підставі ліцензії на право користування надрами".

Передбачається, що робота судна забезпечить безперебійну розробку піщаного кар'єру в межах Гірського відведення на Донузлавському родовищі будівельних пісків.

У ГУП "Кримські морські порти" відмовилися надати коментар з приводу відповідної ситуації.

При цьому ще в 2014 році "глава Криму" Сергій Аксьонов стверджував, що видобуток піску на озері Донузлав повністю зупинений. Те ж саме він заявив і в 2020 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сімферополі (територія окупованого Криму) місцеві жителі можуть знову почати отримувати брудну воду. Це може трапитися через підвищення каламутності в Аянському водосховищі.