У Криму воду дають за годинами: у мережі показали, чим насправді миються люди

Роман Груша Економіка 05:00, 10.11.2020

В окупованому Криму через проблеми з водопостачанням місцевим жителям подають воду низької якості.

"Не забувайте, що ми "частіше миємо руки" за годинами!" – пише у Twitter блогер RoksolanaToday&Крим.

За її словами, на знімках представлено ситуацію з водою в місті Сімферополь в одному з будинків на вулиці Маршала Жукова.

Через проблеми з водопостачанням місцевим жителям подають воду низької якості
RoksolanaToday & Крим
Через проблеми з водопостачанням місцевим жителям подають воду низької якості
RoksolanaToday & Крим
Через проблеми з водопостачанням місцевим жителям подають воду низької якості
RoksolanaToday & Крим
Через проблеми з водопостачанням місцевим жителям подають воду низької якості
RoksolanaToday & Крим

Також блогерка показала знімки брудної водопровідної води в селищі Комсомольське.

Через проблеми з водопостачанням місцевим жителям подають воду низької якості
RoksolanaToday & Крим
Через проблеми з водопостачанням місцевим жителям подають воду низької якості
RoksolanaToday & Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сімферополі (територія окупованого Криму) місцеві жителі можуть знову почати отримувати брудну воду. Це може трапитися через підвищення каламутності в Аянському водосховищі.

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Економіка

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