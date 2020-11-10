У Криму воду дають за годинами: у мережі показали, чим насправді миються люди
В окупованому Криму через проблеми з водопостачанням місцевим жителям подають воду низької якості.
"Не забувайте, що ми "частіше миємо руки" за годинами!" – пише у Twitter блогер RoksolanaToday&Крим.
За її словами, на знімках представлено ситуацію з водою в місті Сімферополь в одному з будинків на вулиці Маршала Жукова.
Також блогерка показала знімки брудної водопровідної води в селищі Комсомольське.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сімферополі (територія окупованого Криму) місцеві жителі можуть знову почати отримувати брудну воду. Це може трапитися через підвищення каламутності в Аянському водосховищі.