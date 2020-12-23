У Криму визнали, що "Массандра" не зможе продати старовинну колекцію вина

Роман Груша Економіка 11:42, 23.12.2020 Оновлено: 11:54, 23.12.2020

"Глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що новий власник заводу "Массандра" не зможе продати колекційне вино підприємства.

"Колекція, про яку всі говорять, на сьогодні під забороною на відчуження", – повідомив Аксьонов, передають "Крим.Реалії".

За його словами, йдеться про 10 тисяч еталонних пляшок.

"Вони не підлягають відчуженню та захищені федеральним законом. Тобто ніхто їх продати не зможе", – резюмував Аксьонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На аукціон окупанти виставили "Масандру" 17 листопада. Цей завод є найстарішим і найбільшим винним підприємством Криму. У холдинг входять 12 дрібніших суб'єктів, на чолі яких стоїть Ялтинський завод марочних вин.

  • У підсумку 14 грудня "Масандру" було продано за 5,3 млрд рублів ($72,8 млн). Її купила компанія "Південний проєкт", пов'язана з бізнесменом Юрієм Ковальчуком, який входить в коло наближених до Володимира Путіна. Показово, що ця компанія у 2017 році купила кримський завод шампанських вин "Новий світ".

  • Україна ініціюватиме національні санкції та судове переслідування, в тому числі в міжнародних судах, через незаконний продаж російськими окупантами виноробного заводу "Масандра" у Криму. Одночасно з цим держава звертатиметься до міжнародних партнерів для внесення винних до санкційних списків та посилення обмежувальних заходів.

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