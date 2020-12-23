У Криму визнали, що 'Массандра' не зможе продати старовинну колекцію вина

"Глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що новий власник заводу "Массандра" не зможе продати колекційне вино підприємства.

"Колекція, про яку всі говорять, на сьогодні під забороною на відчуження", – повідомив Аксьонов, передають "Крим.Реалії".

За його словами, йдеться про 10 тисяч еталонних пляшок.

"Вони не підлягають відчуженню та захищені федеральним законом. Тобто ніхто їх продати не зможе", – резюмував Аксьонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На аукціон окупанти виставили "Масандру" 17 листопада. Цей завод є найстарішим і найбільшим винним підприємством Криму. У холдинг входять 12 дрібніших суб'єктів, на чолі яких стоїть Ялтинський завод марочних вин.

У підсумку 14 грудня "Масандру" було продано за 5,3 млрд рублів ($72,8 млн). Її купила компанія "Південний проєкт", пов'язана з бізнесменом Юрієм Ковальчуком, який входить в коло наближених до Володимира Путіна. Показово, що ця компанія у 2017 році купила кримський завод шампанських вин "Новий світ".