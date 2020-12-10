У Криму вижали водосховища до іржавих залишків: фотофакт

Роман Груша Економіка 11:44, 10.12.2020 Оновлено: 11:44, 10.12.2020

В окупованому Криму зупиняють перекачку води з Тайганського і Білогірського водосховищ для Сімферополя.

З 15 труб вода ллється тільки з половини зі слабким напором. Про це повідомляють "Крим.Реалії".

Журналісти відзначають, що найбільший тиск біля крайньої труби, з якої тече вода рудого кольору.

Ще в середині листопада в Сімферополі повністю зникла вода. Місцеві жителі повідомляли, що її або немає, або вона не придатна навіть для технічного використання.

Також в окупованому Криму зникла вода в новому трубопроводі в околицях селища Зеленівське. Через це припинилося водопостачання низки населених пунктів.

За словами представника президента в Криму Антона Кориневича, в окупованому Криму проблема з водою виникла через дії Росії, яка перекидала ресурси для потреб військових.

З 15 труб вода ллється тільки з половини зі слабким напором
"Крим.Реаліі"
З 15 труб вода ллється тільки з половини зі слабким напором
"Крим.Реаліі"
З 15 труб вода ллється тільки з половини зі слабким напором
"Крим.Реаліі"
З 15 труб вода ллється тільки з половини зі слабким напором
"Крим.Реаліі"

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня "прокурорка" Криму і нелегітимна депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська заявила про катастрофічну ситуацію з водою на півострові. Вона визнала, що там не залишилося прісної води.

Більше про те, чому Крим опинився на межі водної катастрофи, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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