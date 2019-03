У ПриватБанку відсудили 160 млн у Криму: стало відомо, чому

Київський апеляційний суд частково задовольнив позов кримського вкладника до ПриватБанку та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 5,8 млн доларів або 158,9 млн гривень.

Згідно з судовими матеріалами, позивачем у цій справі є Андрій Іванович Хімченко, повідомляє Finbalance.

При цьому видання підкреслює, що за попередніми даними, Іван Сергійович Хімченко був директором Феодосійської нафтобази.

Раніше екс-глава правління націоналізованого ПриватБанку Олександр Шлапак заявляв, що після російської анексії Криму активи в розмірі близько 14 млрд гривень на півострові були конфісковані місцевою "владою", а "вкладники приблизно на 10 млрд гривень залишилися".

ПриватБанк

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона до Коломойського, Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd., які ймовірно належить їм.

У цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

