У Криму в низці сіл повністю зникла вода: названо причини

В окупованому Криму зникла вода в новому трубопроводі в околицях селища Зеленівське. Через це припинилося водопостачання низки населених пунктів.

"Бахчисарайський район. Зеленівське сільське поселення. Труби, які проклали влітку, замерзли, води в селах Нагірне і Богатир немає! Візьміть на контроль", – звернувся один із місцевих жителів регіону до "влади". Про це свідчить публікація блогера RoksolanaToday&Крим у Twitter.

Однак офіційні особи повідомили, що трубопровід не замерз – у ньому немає води через відсутність її в каптажі.

"Здійснюється закупівля резервуарної чистої води для питного постачання сіл Зеленівське, Нагірне й Богатир", – повідомила представниця "адміністрації Бахчисарайського району" Людмила Пучкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сімферополі місцеві жителі можуть знову почати отримувати брудну воду. Це може статися через підвищення каламутності в Аянському водосховищі.

У середині листопада в Сімферополі повністю зникла вода. Місцеві жителі повідомляли, що її або немає, або вона не придатна навіть для технічного використання.