У Криму ціни на продукти пробили нову позначку: з'явилися показові фото

У Феодосії на території окупованого Криму ціни на продуктову корзину за місяць впали на 5%, що пояснюється звичайним осіннім спадом. Проте за рік популярні продукти подорожчали не менше ніж на 20%.

Свіжі ціни наводить місцеве видання Kafanews. За його інформацією, подешевшали капуста, помідори, яблука, курятина, а також впала ціна на свинину.

Свіжі ціни (в дужках наводиться ціна в минулому місяці):

- яловичина - 480 (480) руб. (206 грн), свинина (м'якоть) - 300 (360) руб. (129 - 155 грн), курятина (магазинна тушка) - 165 (170) руб. (70-72 грн), яйця (десяток) - 65 (70) руб. (28-30 грн), оселедець - 210 (210) руб. (90 грн), молоко (літр) - 60 (60) руб. (26 грн), картопля - 35 (35) руб. (15 грн), капуста - 25 (35) руб. (12-15 грн), цибуля - 30 (30) (13 грн) руб., Яблука - 45 (50) руб. (20-22 грн), банани - 85 (85) руб. (37 грн), цукор - 45 (45) руб. (20 грн).

За місяць ціни на ринку впали на капусту (30%), свинину (15%), помідори і яблука (10%).

Кукурудза на ринку коштує 25 руб. (11 грн) за початок, кабачки можна купити по 30 руб. (13 грн), баклажани - по 60 руб. (28 грн), перець подорожчав до 70 руб. (32 грн)

Хурму продають по 85 руб. (37 грн), гранати - по 130 руб. (56 грн), інжир по 300 руб. (129 грн), виноград можна купити по 80 руб. (35 грн). У рибних рядах форель продають по 750 руб. (322 грн), піленгас - 250 руб. (107 грн), коропи - по 180 руб. (77 грн), хамсу по 150 руб. (64 грн), бички - по 90 руб. (39 грн).

За рік, порівняно з кінцем жовтня 2017 року, подорожчали цукор і курятина (40%), капуста (25%), картопля (20%), свинина і яйця (10%). При цьому подешевшали огірки і помідори (40%), гречана крупа (30%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, відкриття вантажного сполучення Кримським мостом не вплинуло на зниження вартості продукції в магазинах окупованого Росією півострова.