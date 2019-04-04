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У Криму сталася нова масштабна НП

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В окупованому Росією Криму декілька сіл залишилися без газопостачання через пошкодження газопроводу високого тиску діаметром 140 міліметрів.

Зараз проводиться відновлення системи. Причиною пошкодження стали земляні роботи, передає "Кримінформ".

Зазначається, що аварія трапилася біля села Журавки. В результаті понад дві тисячі абонентів залишилися без газу в одинадцяти селах півострова.

"О 14:15 пошкоджену ділянку газопроводу перекрили, припинене газопостачання 2 183 абонентів в 11 населених пунктах району. Ведуться аварійно-відновлювальні роботи", – повідомили в ситуаційно-аналітичному центрі.

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У Криму сталася нова масштабна НП

У САЦ не уточнили назву організації, яка проводила земляні роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку березня в містах анексованого Криму розбушувалися ураганні вітри, які привели до масштабних аварій в енергосистемах півострова.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримгазаварія
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