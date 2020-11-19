У Криму заявили, що таких проблем з водою не очікував ніхто

У анексованому Росією Криму визнали, що у водосховищах Сімферополя залишилося дуже мало води. Проблема з посухою на півострові стоїть як ніколи гостро.

Таку заяву зробив в ефірі радіо "Крим" директор з виробництва ГУП "Вода Криму" Ігор Данилович. За його словами, посуха в Криму "перевершила всі очікування".

"На сьогоднішній день основними джерелами водопостачання міста Сімферополя є водосховища. Це Аянське, Сімферопольське і Партизанське. Так просто для інформації. Сьогодні при проєктному обсязі 36 млн Сімферопольського водосховища залишилося 4,9. Партизанське – 34 млн проєктного, залишилося 5 млн кубів. І в Аянському – 3,9 проєктний обсяг. Залишилося всього лише 300 тисяч метрів кубічних", – сказав Данилович.

У Сімферополі з 16 листопада воду жителям подають по 4 години на добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Сімферополі місцеві жителі можуть знову почати отримувати брудну воду. Це може статися через підвищення каламутності в Аянському водосховищі.

У середині листопада у Сімферополі повністю зникла вода. Місцеві жителі повідомляли, що її або немає, або вона не придатна навіть для технічного використання.