У Криму розповіли про проблеми через окупантів

У Криму місцеві жителі поскаржилися, що на окупованому півострові немає ліків для онкохворих і за медикаментами необхідно їхати на материкову Україну.

"Мій дядько помирав від раку, а ліків не було", – цитує блогер RoksolanaToday&Крим місцеву жительку Наталію Морозову в Twitter.

Кримчанка також зазначила, що по півострову б'ють західні санкції через що в регіоні немає навіть нормальних банків.

Водночас вона заявила, що життя в Криму налагоджується.

"А що зараз у вас налагодилося? Санкції з РФ зняли? Ліки з'явилися, банки? Або просто дядя помер – відмучився?" – задалася питанням блогер.

З паблік Севастополя

А що ЗАРАЗ у вас налагодилося?

Санкції з РФ зняли?

Ліки з'явилися, банки?

Або просто дядя помер-відмучився? pic.twitter.com/ErMit091cy - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) February 28, 2020

У Криму місцеві жителі поскаржилися, що на окупованому півострові немає ліків для онкохворих

Як повідомляв OBOZREVATEL, Російська Федерація за майже роки анексії Криму не принесла півострову обіцяного процвітання. У Москві та Сімферополі звітують про мільярдні інвестиції, але кримська економіка не може вийти навіть на доокупаційний рівень.

Зокрема у Криму за підсумками 2013 року загальний обсяг реалізованої продукції склав 3,3 млрд доларів. У 2019 році після всіх "приростів" його оцінили у 2 млрд доларів. Таким чином, на півострові виробили товарів майже на 40% менше, ніж у 2013 році.

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