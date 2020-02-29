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29 лютого • оновлено в 07:15
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У Криму розповіли про проблеми через окупантів

7.4т
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У Криму місцеві жителі поскаржилися, що на окупованому півострові немає ліків для онкохворих і за медикаментами необхідно їхати на материкову Україну.

"Мій дядько помирав від раку, а ліків не було", – цитує блогер RoksolanaToday&Крим місцеву жительку Наталію Морозову в Twitter.

Кримчанка також зазначила, що по півострову б'ють західні санкції через що в регіоні немає навіть нормальних банків.

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Водночас вона заявила, що життя в Криму налагоджується.

"А що зараз у вас налагодилося? Санкції з РФ зняли? Ліки з'явилися, банки? Або просто дядя помер – відмучився?" – задалася питанням блогер.

У Криму місцеві жителі поскаржилися, що на окупованому півострові немає ліків для онкохворих

У Криму місцеві жителі поскаржилися, що на окупованому півострові немає ліків для онкохворих

Як повідомляв OBOZREVATEL, Російська Федерація за майже роки анексії Криму не принесла півострову обіцяного процвітання. У Москві та Сімферополі звітують про мільярдні інвестиції, але кримська економіка не може вийти навіть на доокупаційний рівень.

Зокрема у Криму за підсумками 2013 року загальний обсяг реалізованої продукції склав 3,3 млрд доларів. У 2019 році після всіх "приростів" його оцінили у 2 млрд доларів. Таким чином, на півострові виробили товарів майже на 40% менше, ніж у 2013 році.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Крим
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Странные эти "европейские ценности", ради какого-то мифического восстановления чьих-то, якобы, нарушенных прав, они готовы вводить всевозможные санкции, только бы ограничить нормальную жизнедеятельность целого региона. Права жителей которого они, кстати, якобы, защищают... Такие действия по сути своей абсолютно ничем не отличаются от вывода из строя украинцами ЛЭП на границе с Крымом и перекрытия днепровской воды в Северо-Крымский канал.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
По Крыму "бьют Западные санкции". Это странно. Крым же Украина, чего ж они по Украине бьют? А если бедных крымчан оккупировала злая Россия, то как западу не стыдно бить по страдающим под оккупацией людям? Что-то тут не так...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"ехать на материковую Украину"? Как это тонко, типа Крым - Украина, только не материковая. Смешные вы, кастрюли
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