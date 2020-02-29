У Криму розповіли про проблеми через окупантів

У Криму місцеві жителі поскаржилися, що на окупованому півострові немає ліків для онкохворих і за медикаментами необхідно їхати на материкову Україну.
"Мій дядько помирав від раку, а ліків не було", – цитує блогер RoksolanaToday&Крим місцеву жительку Наталію Морозову в Twitter.
Кримчанка також зазначила, що по півострову б'ють західні санкції через що в регіоні немає навіть нормальних банків.
Водночас вона заявила, що життя в Криму налагоджується.
"А що зараз у вас налагодилося? Санкції з РФ зняли? Ліки з'явилися, банки? Або просто дядя помер – відмучився?" – задалася питанням блогер.
З паблік Севастополя- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) February 28, 2020
А що ЗАРАЗ у вас налагодилося?
Санкції з РФ зняли?
Ліки з'явилися, банки?
Або просто дядя помер-відмучився? pic.twitter.com/ErMit091cy
У Криму місцеві жителі поскаржилися, що на окупованому півострові немає ліків для онкохворих
Як повідомляв OBOZREVATEL, Російська Федерація за майже роки анексії Криму не принесла півострову обіцяного процвітання. У Москві та Сімферополі звітують про мільярдні інвестиції, але кримська економіка не може вийти навіть на доокупаційний рівень.
Зокрема у Криму за підсумками 2013 року загальний обсяг реалізованої продукції склав 3,3 млрд доларів. У 2019 році після всіх "приростів" його оцінили у 2 млрд доларів. Таким чином, на півострові виробили товарів майже на 40% менше, ніж у 2013 році.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".