У Криму ремонтники влаштували погром у школі і потрапили на відео: окупанти спростували

В окупованому Росією Криму, а саме в місті Гаспрі, робітники, які зробили капітальний ремонт для школи, влаштували там погром.

Як повідомляє телеграм-канал Baza, причиною стало те, що їм не виплатили зарплату.

"Сам ремонт з самого спочатку проходив складно: міський бюджет виділив на нього 31 млн рублів (82 млн грн), і, всі роботи повинні були зробити ще в серпні, але підрядник затягнув їх аж до зими", – пише телеграм-канал.

Також опубліковано відео погрому:

На ролику видно, як один з працівників взяв в руки молоток і трощить все, що бачить на своєму шляху.

Окупаційна влада Ялти спростувала інформацію, що робітники руйнують щойно відремонтовану школу №1 в Гаспрі, повідомляє сайт "Перший севастопольський". Нібито на відео зняли процес демонтажу віконних відкосів, виконаних неякісно.

"Роботу субпідрядника не прийняв генеральний підрядник, будівельний контроль і зажадав її переробити. Зараз відкоси вже відновлені, Управління капітального будівництва перевіряє якість робіт. Підкреслимо, що на час проведення ремонтних робіт навчальний процес в будівлі не здійснюється", – повідомили в окупаційній адміністрації міста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сімферополі масово вирубували дерева в межах міста.

Раніше український політик і екс-віце-прем'єр кримського уряду Андрій Сенченко заявив, що Росії доведеться не тільки почати діалог з Україною щодо кримського питання, але навіть повернути півострів назад до складу нашої держави.