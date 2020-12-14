У Криму продали "Масандру" бізнесменові з оточення Путіна

В окупованому Криму найстаріший винзавод "Массандра" продали на аукціоні компанії "Южный проект" за 5,327 мільярда рублів (72,8 млн доларів). Компанію пов'язують з бізнесменом Юрієм Ковальчуком, який є найближчою людиною в оточенні президента РФ Володимира Путіна.

Інформація опублікована на офіційному сайті Росії для розміщення інформації про проведення торгів, передає "Кримінформ".

Провело продаж так зване Міністерство майнових і земельних відносин Криму, якому належить 100% акцій "Масандри".

Завод у 1892 році заснував князь Голіцин. "Массандра" до окупації Криму була одним з найбільших підприємств України і Європи і виробляла високоякісні марочні вина. Він знаходиться в смт Масандра на Південному березі півострова. Колекція вин Массандри (близько 1 млн пляшок) – одна з найбільших у світі і занесена в 1998 в Книгу рекордів Гіннеса.

У холдинг "Массандра" входить 9 заводів первинного і вторинного виноробства і 3 самостійних заводи. Головне підприємство – Ялтинський завод марочних вин.

Компанія "Південний проект" – "дочка" банку "Росія", основним акціонером якого є мільярдер Юрій Ковальчук.

Російське видання "Проект" зазначає, що Ковальчук – можливо, найближча людина до Путіна. У 2008 році він працевлаштував у своєму медіахолдингу депутата Держдуми Аліну Кабаєву, незадовго до публікації про її можливе весілля з президентом.

Одним із співвласників банку "Росія" і гірськолижного курорту, куди інвестував банк, стала стара знайома Путіна, яка народила дуже схожу на нього дитину. Ковальчук регулярно відпочиває разом з Путіним в Сочі, стверджує "Проект". Він контролює багато важливих призначень, зроблених президентом РФ, впевнені розслідувачі.

У кінці 2017 року "Південний проєкт" придбав кримський завод шампанських вин "Новий світ" за 1,5 млрд руб.

"Дочку" банку "Росія" називали також претендентом і на Інкерманський завод марочних вин, але в підсумку власником підприємства весною 2019 року став винороб Валерій Захар'їн. Однак у березні 2020 газета "Ведомости" з посиланням на свої джерела повідомляла, що "Інкерманом" управляє компанія ТОВ "Моє вино" – структура, пов'язана з Юрієм Ковальчуком і Геннадієм Тимченком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти виставили на аукціон "Масандру" 17 листопада.