У Криму вигадали новий спосіб вирішення проблем з водою

В окупованому Криму вчені заявили, що сучасні методи очищення води можуть впоратися з річкою Салгир (найдовша річка півострова), зробивши її придатною для пиття.

"У лабораторії хімії та технології води на нашій кафедрі ми проводили досліди з очищення води з Салгира", – заявили представники Академії будівництва і архітектури "Кримського федерального університету імені Вернадського", передає пресслужба КФУ.

"Методи, які ми для цього застосовували, відомі і наводяться у підручниках з водопостачання. Відмінності в технологічних процесах залежать тільки від хімічного і бактеріологічного складу води. Ми проводили очистку в тестовому режимі, щоб показати принципову можливість очищення до якості, яку вимагають санітарні правила для отримання питної води", – заявив голова кафедри водопостачання, водовідведення та санітарної техніки Академії професор Ілля Ніколенко.

За його словами, вчені ще в 2017-18 роках пропонували накопичувати воду з Салгира в Міжгірському водосховищі.

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