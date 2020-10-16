У Криму поскаржилися на повну відсутність водопроводу

Роман Груша Економіка 04:20, 16.10.2020

У селі Русаківка (Білогірський район Криму) місцеві жителі скаржаться, що в їхньому населеному пункті повністю відсутній водопровід.

"Ніхто не робить... А як без води? Це в наш час. Без водопроводу", – цитує кримчанку Світлану Колесникову блогер RoksolanaToday&Крим у Twitter.

За словами місцевої мешканки, у кого в селі є гроші – б'ють свердловини по 100 тисяч рублів (36,3 тисячі гривень).

"Зробіть, як раніше було централізовано, ніхто свердловини не робитиме", – резюмувала Колесникова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сімферополі (територія окупованого Криму) місцеві жителі можуть знову почати отримувати брудну воду. Це може трапитися через підвищення каламутності в Аянському водосховищі.

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