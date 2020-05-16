У Криму популярний пляж перетворився на чорну рідину: фото екологічного лиха

Економіка 12:05, 16.05.2020

У Чорне море біля села Кутове у Бахчисарайському районі в окупованому Росією Криму зливають у Чорне море відходи.

Про це пишуть місцеві жителі у соцмережах.

"Можливо зливають, можливо відходи ... А які є ще варіанти?", - пишуть користувачі у Twitter.

Струмок Улук-Ол
Скріншот

Замість прозорого струмка Улук-Ол – чорна рідина. За словами активістів, можлива причина забруднення – скидання відходів винного заводу, яке знаходить поблизу. Тим часом, представники окупаційної влади стверджують, що чорна вода – результат виключно технічних робіт. Ніхто, за їхніми словами, струмок не забруднює.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму фактично зірвано початок курортного сезону через коронавірус. Власники апартаментів і готелів говорять, що в червні туристів майже не буде. А "влада" півострова збирається заповнити порожні пансіонати та санаторії самими кримчанами.

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Економіка

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