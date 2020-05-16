Головна Новини
16 травня • оновлено в 17:08
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

У Криму популярний пляж перетворився на чорну рідину: фото екологічного лиха

11.6т
Читати матеріал російською

У Чорне море біля села Кутове у Бахчисарайському районі в окупованому Росією Криму зливають у Чорне море відходи.

Про це пишуть місцеві жителі у соцмережах.

"Можливо зливають, можливо відходи ... А які є ще варіанти?", - пишуть користувачі у Twitter.

Струмок Улук-Ол

Струмок Улук-Ол

Скріншот

Замість прозорого струмка Улук-Ол – чорна рідина. За словами активістів, можлива причина забруднення – скидання відходів винного заводу, яке знаходить поблизу. Тим часом, представники окупаційної влади стверджують, що чорна вода – результат виключно технічних робіт. Ніхто, за їхніми словами, струмок не забруднює.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму фактично зірвано початок курортного сезону через коронавірус. Власники апартаментів і готелів говорять, що в червні туристів майже не буде. А "влада" півострова збирається заповнити порожні пансіонати та санаторії самими кримчанами.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна
Теги
Екологія Крим
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
15
Смішно
6
Цікаво
13
Сумно
2
Треш
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги