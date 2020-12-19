У Криму показали, як 'бабусі' обходять боротьбу з торгівлею на вулиці

В окупованому Криму борються з тіньовою торгівлею на вулиці, проте "бабусі" показово обходять дії "влади".

"Ялта. Бабусі приторговують трішки", – написала у Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим, публікуючи знімки того, як троє чоловіків незаконно продають фрукти на вулицях міста.

Окупаційна влада півострова ще в 2018 році почала експеримент із боротьби зі стихійною вуличною торгівлею. Водночас призначений Росією "глава" Криму Сергій Аксьонов обіцяв ввести пільги для частини громадян у разі переходу на офіційні торгові місця.

"Уряд приділив увагу питанню нестаціонарних торгових об'єктів. Раніше адміністрація міста майже не реагувала на рекомендації уряду, йдучи від виконання своїх завдань. Проте проведено активну роботу з виявлення стихійної торгівлі й усунення цього явища", – заявляв він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін своїм указом заборонив іноземцям володіти землею на анексованому півострові Крим.

У підсумку власникам земельних ділянок, розташованих у так званій прикордонній зоні Криму, які не мають російського громадянства, потрібно позбутися від них до березня 2021 року.