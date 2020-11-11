У Криму показали, чим годують у місцевих лікарнях

Роман Груша Економіка 04:24, 11.11.2020

В окупованому Криму погіршилося харчування в лікарнях – на обід пацієнтам дають лише ложку гарніру й маленьку котлету.

"Лікарня в Інкермані на вулиці Умрихіна. Дієтичненьке харчування", – пише у Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим.

Twitter блогерки RoksolanaToday&Крим
Twitter блогерки RoksolanaToday&Крим
Twitter блогерки RoksolanaToday&Крим

У мережі також відреагували на плачевну ситуацію з харчуванням у Криму.

Twitter блогерки RoksolanaToday&Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сімферополі (територія окупованого Криму) місцеві жителі можуть знову почати отримувати брудну воду. Це може трапитися через підвищення каламутності в Аянському водосховищі.

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Економіка

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