У Криму показали, чим годують у місцевих лікарнях

В окупованому Криму погіршилося харчування в лікарнях – на обід пацієнтам дають лише ложку гарніру й маленьку котлету.

"Лікарня в Інкермані на вулиці Умрихіна. Дієтичненьке харчування", – пише у Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим.

У мережі також відреагували на плачевну ситуацію з харчуванням у Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сімферополі (територія окупованого Криму) місцеві жителі можуть знову почати отримувати брудну воду. Це може трапитися через підвищення каламутності в Аянському водосховищі.