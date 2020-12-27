У Криму "похвалилися" місцевою атмосферою: перебої зі світлом і відсутність газопостачання

В окупованому Криму місцеві жителі сидять без газопостачання і страждають від перебоїв зі світлом.

Зокрема, складна ситуація склалася у селі Добре (Сімферопольський район). Про це в Twitter повідомила блогер RoksolanaToday & Крим.

"У Криму атмосферно. В селі Доброму відсутнє газопостачання, а з електрикою постійні перебої!" – підкреслила вона, підтвердивши свої слова знімками одного з будинків в населеному пункті.

Складна ситуація склалася в селі Добре (Сімферопольський район) Twitter RoksolanaToday & Крим

Складна ситуація склалася в селі Добре (Сімферопольський район) Twitter RoksolanaToday & Крим

Крім того, на півострові існують серйозні проблеми з водопостачанням. Криму зупиняють перекачування води з Тайганського і Білогірського водосховищ для Сімферополя. Із 15 труб вода ллється тільки з половини зі слабким напором.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня "прокурорка" Криму й нелегітимна депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська заявила про катастрофічну ситуацію з водою на півострові. Вона визнала, що там не залишилося прісної води.

Також Україна планує перешкоджати співпраці великої міжнародної компанії з Росією у роботі над опрісненням води в тимчасово окупованому Криму.

Більше про те, чому Крим опинився на межі водної катастрофи, читайте в нашому матеріалі за посиланням.