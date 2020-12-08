У Криму почали скидати в море будівельне сміття: фотофакт

Роман Груша
Роман Груша
Економіка
712
У Криму почали скидати в море будівельне сміття: фотофакт

В окупованому Криму в селищі Малий Маяк, що під Алуштою, почали скидати в море будівельне сміття.

"Скидання будівельного ґрунту просто на міські пляжі... Будівельне сміття фактично в морі. Малий Маяк. ПБК", – написала у Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим.

"Такого навіть у нас ще не було", – обурилася вона.

Блогерка заявила, що такого в них ще не було
Блогерка заявила, що такого в них ще не було
Блогерка заявила, що такого в них ще не було
Блогерка заявила, що такого в них ще не було
Блогерка заявила, що такого в них ще не було
Блогерка заявила, що такого в них ще не було

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у середині листопада в Сімферополі повністю зникла вода. Місцеві жителі повідомляли, що її або немає, або вона не придатна навіть для технічного використання.

  • Також в окупованому Криму зникла вода в новому трубопроводі в околицях селища Зеленівське. Через це припинилося водопостачання низки населених пунктів.

  • 7 грудня стало відомо, що окупований Сімферополь перестане отримувати воду з Аянського водосховища. Одночасно з цим так звана влада півострова із середини грудня припинить постачання води з Тайганського водосховища.

УкраїнаОкупація КримуКрим