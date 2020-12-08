У Криму почали скидати в море будівельне сміття: фотофакт

В окупованому Криму в селищі Малий Маяк, що під Алуштою, почали скидати в море будівельне сміття.

"Скидання будівельного ґрунту просто на міські пляжі... Будівельне сміття фактично в морі. Малий Маяк. ПБК", – написала у Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим.

"Такого навіть у нас ще не було", – обурилася вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL: