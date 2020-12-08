У Криму почали скидати в море будівельне сміття: фотофакт
В окупованому Криму в селищі Малий Маяк, що під Алуштою, почали скидати в море будівельне сміття.
"Скидання будівельного ґрунту просто на міські пляжі... Будівельне сміття фактично в морі. Малий Маяк. ПБК", – написала у Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим.
"Такого навіть у нас ще не було", – обурилася вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у середині листопада в Сімферополі повністю зникла вода. Місцеві жителі повідомляли, що її або немає, або вона не придатна навіть для технічного використання.
Також в окупованому Криму зникла вода в новому трубопроводі в околицях селища Зеленівське. Через це припинилося водопостачання низки населених пунктів.
7 грудня стало відомо, що окупований Сімферополь перестане отримувати воду з Аянського водосховища. Одночасно з цим так звана влада півострова із середини грудня припинить постачання води з Тайганського водосховища.