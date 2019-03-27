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У Криму почали підраховувати "збиток" від перебування у складі України

1.9тЧитати матеріал російською

"Глава" нелегітимного парламенту окупованого Криму Володимир Константінов заявив про початок роботи з підрахунку збитку, "завданого півострову за час перебування у складі України".

Зокрема, створена робоча група на чолі з "першим віце-спікером парламенту" Юхимом Фіксом, повідомляють "РИА Новости".

"У ній зокрема будуть представники ради міністрів. Це велика складна робота. Я повністю підтримую цю ідею, і цю роботу треба починати... Не тільки до нас можна санкції пред'явити, але і ми можемо пред'явити санкції, і вони будуть дуже серйозні за сумою нанесеного нашій республіці збитку", – повідомив Константінов.

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За його словами, Крим за часів України платив податки в державний бюджет, але "нічого не отримував".

"Ми не були дотаційним регіоном. Всі гроші, які зосереджувалися в Криму у вигляді податків, вилучалися і йшли в Україну. Найбільш платоспроможні підприємства були зареєстровані в Україні. Крим знежирювався. І якби ще десяток років такого правління, то від інфраструктури не залишилося б узагалі нічого", – підсумував Константінов.

У Криму почали підраховувати "збиток" від перебування у складі України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Крым Андрей
Крым Андрей
Бред.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
З мене 10-а, і ліва нирка!!!
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