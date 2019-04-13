У Криму побудують новий міст за 200 мільярдів: що задумали окупанти

В анексованому Росією Криму окупанти побудують новий міст, який буде з'єднувати Севастопольську бухту і Гераклейську рокаду.

Про це сказано в матеріалі російського видання "Комерсант". Відзначається, що російська влада готова виділити гроші на будівництво. Для цього доведеться розглянути можливість продовження федеральної цільової програми соціально-економічного розвитку Криму і Севастополя до 2025 року. Для цього потрібно знайти додатково ще 200 млрд рублів (83,3 млрд грн).

Ці кошти підуть на будівництво нового мосту, який з'єднає Севастопольську бухту і Рокаду. Також окупанти хоча побудувати південний автомобільний обхід Сімферополя і відремонтувати трасу, яка з'єднує Сімферополь з Ялтою і Севастополем.

Севастопольська бухта і Гераклейська рокада Строй-Крим

Так звана влада Криму заявляє, що дорогу треба розширити і зробити на ній 22 транспортні розв'язки. На цю дорогу, за попередніми розрахунками планується витратити 103 млрд рублів (42,3 млрд грн).

Міст, який збираються будувати, повинен буде з'єднати Південну і Північну частину Севастополя, оскільки там сполучення в основному по воді, але через погодні умови жителі часто опиняються без сполучення. Довжина мосту складе близько одного кілометра і матиме чотири смуги руху.

Однак раніше заявлялося, що коштів на будівництво цього мосту немає і якщо з'являться джерела фінансування, то в регіоні є безліч інших проблем в інфраструктурі.

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня по ній запустили рух.

Пізніше в "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту 8 грудня 2019 року. Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також в містах Ялта та Судак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму тривають зсуви в районі Керченського мосту, які можуть привести до його руйнування. Для будівництва Російська Федерація вибрала найбільш невдале за геологічними і сейсмічними умовами місце.

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