У Криму пішли наперекір Росії через податки: окупанти ухвалили остаточне рішення

В анексованому Росією Криму так званий парламент ухвалив закон про перенесення введення російського курортного збору на 1 травня 2021 року.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на окупаційний парламент. "Законопроект про перенесення термінів введення курортного збору у Криму ухвалений "Держрадою" Криму у двох читаннях. Термін введення курортного збору перенесений на 1 травня 2021 року", — повідомляє видання.

Як зазначено у пояснювальній записці до документу, такі заходи обумовлені значною кількістю звернень представників туристичного бізнесу, пов'язаних із занепокоєнням адаптацією туристичного бізнесу до нової структури турпотоку, яка також зміниться після відкриття залізничного сполучення з материковою частиною РФ, в результаті чого більшу частку серед туристів займатиме сімейний туризм.

Зазначається, що експерти галузі стурбовані іміджевими і репутаційними ризиками від введення курортного збору вже у 2019 році, а також імовірністю відтоку туристів у "тіньовий" сектор розміщення, що поставить легальні готелі і здравниці в нерівні з ним умови і створить проблеми з надходженням доходів від самого курортного збору, передає "Кримінформ".

"З метою організації адміністрування курортного збору необхідно провести низку заходів, зокрема відпрацювати механізм щодо легалізації діяльності фізичних осіб, які здійснюють надання послуг тимчасового розміщення, тимчасове житло, здачу житлових і нежитлових приміщень в оренду у курортних регіонах Республіки Крим", — заявив "глава" Криму Сергій Аксьонов.

Як повідомив "міністр курортів і туризму" Криму Вадим Волченко, відмова від курортного збору дозволить підтримати турбізнес, який почав "активніше розвиватися" після відкриття автомобільної частини незаконного Кримського мосту.

"Зараз низка федеральних відомств готує для внесення до Держдуми зміни до федерального закону про експеримент з курортного збору з метою виходу Криму з цього експерименту. Оскільки внесення зміни до федерального закону — процес досить тривалий, а з 1 травня, згідно з законом, ми мали почати його стягувати, то було вирішено розглянути питання про відтермінування стягнення збору на найближчій сесії "Держради" Криму", — заявив Волченко.

Окупант зазначив, що відмовитися від збору було вирішено після масових звернень з боку туристичного бізнесу.

Окупація Криму Комсомольская правда

"Після відкриття Кримського мосту почали заповнюватися туристами райони Криму, які доти не заповнювалися. У липні-серпні 2018 року Крим отримав майже 100-відсоткове завантаження. Ми розуміємо, що це початок розвитку, і в цей час стримувальні фактори, навіть невеликі, швидше зашкодять, ніж допоможуть. Готельєри розуміють, що курортний збір завдасть деяких іміджевих та економічних витрат, які зараз небажані, тому вони звернулися з проханням про скасування, або відтермінування", — прояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 квітня так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що Росія не буде вводити курортний збір у 2019 році на півострові.

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