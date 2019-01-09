У Криму окупанти зірвали чергове ''будівництво століття''

В окупованому Росією Криму так звана влада офіційно скасувала пошук компанії-підрядника, яка мала будувати новий онкоцентр у Севастополі.

Як повідомляють "Примечания", інформація про це з'явилася на сайті держзакупівель. При цьому раніше цей конкурс призупинила ФАС через скаргу приватної фірми. Зазначено, що були допущені численні порушення при оформленні конкурсної документації замовником в особі севастопольської дирекції капітального будівництва.

"Будівництво онкодиспансеру в Севастополі зривалося неодноразово. Об'єкт федеральної цільової програми планували почати будувати ще у грудні 2017 року. Про це президенту Путіну у серпні минулого року доповідав "виконувач обов'язків губернатора" Севастополя Дмитро Овсянніков. Він розповідав, що абсолютно нове, сучасне приміщення, на яке за дорученням Путіна були виділені 3,7 млрд рублів, почнуть будувати "максимально швидко" і за 2,5 роки побудують", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що 14 листопада 2018 року окупаційний уряд РФ оголосив тендер, щоб визначити підрядника будівництва багатопрофільного лікувально-діагностичного корпусу онкологічного диспансеру. Це планувалося зробити до кінця 2018 року.

Згідно із техзавданням, будувати диспансер збиралися на ділянці площею 4 гектари за адресою: Фіолентівське шосе, 15. Максимальна (початкова) вартість будівництва — 2,39 млрд рублів. Завершити будівництво планувалося до 1 грудня 2021 року.

Однак наприкінці грудня 2018 року Федеральна антимонопольна служба призупинила процедури конкурсу з визначення підрядника на будівництво онкологічного диспансеру в Севастополі через скарги приватної фірми ТОВ "Прогрес". Переможцем, згідно з текстом скарги, була визнана компанія ТОВ "Діалог Інвест" із пропозицією про ціну контракту 2,4 млрд рублів.

Онкоцентр у Севастополі primechaniya.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія даремно витратила бюджетні кошти на проект із охорони озера Байкал, в який за останні три роки вклали 8,4 млрд рублів (130 млн доларів). Екологічна обстановка в районі озера не покращилася і продовжує погіршуватися.

Також у Росії під загрозою опинилося нове "будівництво століття" — міст із материкової частини на острів Сахалін. Відповідний проект можуть скасувати через економічну недоцільність. Орієнтовна вартість об'єкта — 540 млрд рублів (8,1 млрд доларів). За оцінками РЖД, в перерахунку на кілометр будівництво об'єкта коштуватиме у 3,5 рази дорожче, ніж Кримський міст.