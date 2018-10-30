У Криму окупанти ''загубили'' танкери для ВМФ Росії

В окупованому Росією Криму досі не спустили на воду два танкери, які повинні були передати російському флоту в 2017-2018 роках.

"Доля морських танкерів проекту 23131, закладених 26 грудня 2014 року в Керчі, залишається туманною... Корпус першого танкера досі не покинув цех і не спущений на воду", — повідомляє Kafa News.

За словами джерел, на заводі-будівельнику "Затока" і в конструкторському бюро "Спецсудопроект", який розробляє танкери, не змогли відповісти на питання про статус будівництва суден.

"Цих танкерів в активній споруді на підприємстві зараз немає", — заявив один із фахівців "Затоки".

При цьому ще на початку 2015 року керченські корабели зазначали, що будівництво танкерів не ведеться. У той же час офіційні представники заводу заявляли, що будівництво суден триває.

"У роботі два великих танкера водотоннажністю по 18 тисяч тонн... Будівництво розгорнуто на повну потужність, безперебійно. Зібрана частина днищевих секцій судів", — зазначав директор "Затоки" Андрій Жердєв.

За його словами, під час будівництва другого корпусу суднобудівники спеціально зробили часовий розрив "на випадок внесення конструкторських змін, щоб не повторити помилки, які лягають накладними витратами на підприємство".

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