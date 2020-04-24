У Криму окупанти відібрали у людей безкоштовний пляж "Еврика" під Алуштою
В анексованому Росією Криму місцева "влада" продовжує відбирати у населення безкоштовні пляжі. Тепер під забудову віддали пляж "Еврика" під Алуштою.
Про це в Twitter повідомила блогерка Роксолана Крим. Вона уточнила, що це був один з небагатьох диких пляжів, що залишилися на Південному березі Криму.
"Туди навіть дістатися-то складно, але вони дісталися", – обурилася блогерка.
Вона опублікувала фотографії будівництва. Вони підтверджують, що на морському березі не просто ведуться роботи, а будівельники вже встигли вигнати кілька поверхів будівлі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму російські військові з баз під Севастополем хочуть відсудити у місцевих "влади" пляж "Мис Товстий".
66 років тому 19 лютого 1954 року Крим від РРФСР передали УРСР з формулюванням "вкрай занедбана область". Україна відновила регіон, але після анексії Росією він знову "майже убитий".
В анексованому Росією Криму почалася "підготовка" до сезону відпочинку. Наприклад, у Севастополі на одному з пляжів забирають чистий пісок, завозячи замість нього брудний з уламками бетону.
В анексованому Росією Криму місцева "влада" продовжує відбирати у місцевих жителів місця відпочинку. Цього разу в Сімеїзі разом із санаторієм "Юність" дерибанять примикає до санаторію природоохоронну територію гори Кішка і скелі Лебедине крило.