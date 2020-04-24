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24 квітня • оновлено в 17:04
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У Криму окупанти відібрали у людей безкоштовний пляж "Еврика" під Алуштою

1.1т
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В анексованому Росією Криму місцева "влада" продовжує відбирати у населення безкоштовні пляжі. Тепер під забудову віддали пляж "Еврика" під Алуштою.

Про це в Twitter повідомила блогерка Роксолана Крим. Вона уточнила, що це був один з небагатьох диких пляжів, що залишилися на Південному березі Криму.

"Туди навіть дістатися-то складно, але вони дісталися", – обурилася блогерка.

Вона опублікувала фотографії будівництва. Вони підтверджують, що на морському березі не просто ведуться роботи, а будівельники вже встигли вигнати кілька поверхів будівлі.

Забудова пляжу "Еврика" під Алуштою

Забудова пляжу "Еврика" під Алуштою

Роксолана Крим

Забудова пляжу "Еврика" під Алуштою

Забудова пляжу "Еврика" під Алуштою

Роксолана Крим

Забудова пляжу "Еврика" під Алуштою

Забудова пляжу "Еврика" під Алуштою

Роксолана Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму російські військові з баз під Севастополем хочуть відсудити у місцевих "влади" пляж "Мис Товстий".

66 років тому 19 лютого 1954 року Крим від РРФСР передали УРСР з формулюванням "вкрай занедбана область". Україна відновила регіон, але після анексії Росією він знову "майже убитий".

В анексованому Росією Криму почалася "підготовка" до сезону відпочинку. Наприклад, у Севастополі на одному з пляжів забирають чистий пісок, завозячи замість нього брудний з уламками бетону.

В анексованому Росією Криму місцева "влада" продовжує відбирати у місцевих жителів місця відпочинку. Цього разу в Сімеїзі разом із санаторієм "Юність" дерибанять примикає до санаторію природоохоронну територію гори Кішка і скелі Лебедине крило.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
давно не было этого 8%
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Исаев Максим
Исаев Максим
Ну да. Россия СТРОИТ в Крыму. А Цеевропа только пользовалась Крымом, ничего не давая взамен! За время возвращения Крыма были восстановлены дороги, построена трасса Таврида, Симферопольский аэропорт, Республиканская больница. Куда ни посмотри, "проклятые оккупанты" что-то строят или ремонтируют. Стесняюсь спросить, а што за 25 лет нэзалежности Украина построила в Крыму?
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