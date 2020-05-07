У Криму окупанти оголосили про зрив курортного сезону

В анексованому Росією Криму курортний сезон, швидше за все, не відбудеться через обмеження у зв'язку з коронавірусом.

Про це заявив так званий глава півострова Сергій Аксьонов. За його словами, підприємства курортної сфери і заклади громадського харчування не зможуть відкритися найближчим часом.

"Ми повинні розуміти, що все це в довгу. Курортний сезон навряд чи відбудеться. Будемо розвивати внутрішній туризм, але до цього повинні бути показання Росспоживнагляду", – зазначив окупант.

У Криму не буде курортного сезону

За його словами, зараз готуються заходи підтримки для закритого бізнесу.

"Якщо кожен з нас на своєму місці буде дотримуватись обмежувальних заходів, то є ймовірність, що курортний сезон відбудеться", – додав Аксьонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 травня в Росії був зафіксований антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу – за добу в країні підтвердили +10 633 діагнозів COVID-19.

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