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У Криму назріла нова катастрофа: окупанти вдалися до крайніх заходів

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В окупованому Криму, а саме в Армянську, тимчасово зупинили роботу одного з цехів підприємства "Кримський титан".

Про це заявила так званий заступник міністра екології та природних ресурсів російського уряду Криму Ольга Славгородська, передає "Крым.Реалии".

За її словами, на заводі також збільшили подачу води в кислотонакопичувач, щоб "запобігти погіршенню екологічної ситуації на півночі Криму.

"З метою попередження несприятливої екологічної ситуації в зв'язку з тим, що тримається високий температурний режим, заводом "Кримський титан" на сьогоднішній день зупинений один цех, збільшена подача вапняного молока і води в кислонакопичувач, щоб нейтралізувати кислий стік", – заявила Славгородська.

При цьому окупант назвала екологічну ситуацію в регіоні "стабільною" і заявила, що останнє перевищення гранично допустимої концентрації хлориду водню в атмосфері було зареєстровано 21 серпня, після чого "ситуація стабілізувалася".

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Раніше жителі Армянська заявили про повторення викидів шкідливих речовин в повітря і поскаржилися на проблеми зі здоров'ям.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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