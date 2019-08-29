У Криму назріла нова катастрофа: окупанти вдалися до крайніх заходів

В окупованому Криму, а саме в Армянську, тимчасово зупинили роботу одного з цехів підприємства "Кримський титан".
Про це заявила так званий заступник міністра екології та природних ресурсів російського уряду Криму Ольга Славгородська, передає "Крым.Реалии".
За її словами, на заводі також збільшили подачу води в кислотонакопичувач, щоб "запобігти погіршенню екологічної ситуації на півночі Криму.
"З метою попередження несприятливої екологічної ситуації в зв'язку з тим, що тримається високий температурний режим, заводом "Кримський титан" на сьогоднішній день зупинений один цех, збільшена подача вапняного молока і води в кислонакопичувач, щоб нейтралізувати кислий стік", – заявила Славгородська.
При цьому окупант назвала екологічну ситуацію в регіоні "стабільною" і заявила, що останнє перевищення гранично допустимої концентрації хлориду водню в атмосфері було зареєстровано 21 серпня, після чого "ситуація стабілізувалася".
Раніше жителі Армянська заявили про повторення викидів шкідливих речовин в повітря і поскаржилися на проблеми зі здоров'ям.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У 2018 році в Армянську стався викид хімічних речовин із заводу "Кримський титан".
Раніше в місті розповідали, що запах кислоти витає в повітрі вже три роки поспіль, але в 2018-му ситуація стала набагато серйозніше.
Під час екологічної катастрофи в минулому році окупаційна "влада" була змушена евакуювати з накритого хімічним викидом міста дітей. Незабаром стало відомо, що "хіматака" з півострова дісталася і до материкової частини України.
13 вересня 2018-го ситуація з забрудненням повітря в околицях заводу українського олігарха Дмитра Фірташа "Кримський титан" погіршилася. Кримчани повідомили про нову хвилю "хімічної атаки", скаржачись на погане самопочуття.
14 вересня в місті ввели режим надзвичайної ситуації. Однак уже 23 числа його скасували.
У червні 2019 го місцеві жителі знову відчули симптоми, схожі на ті, які випробовували при НП на "Кримському титані" у 2018 році.
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