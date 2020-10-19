У Криму наочно продемонстрували НП з водою. Фотофакт

У анексованому Росією Криму погіршилася проблема з нестачею води. З'явилися показові фото водосховищ.

Як повідомляє "Крим.Реалії", слідом за Сімферопольським, Бахчисарайським районом і Алуштою графік водопостачання ввели у Білогірську, а Севастополь перейшов в "режим підвищеної готовності" через дефіцит води.

Обмеження на подачу води в Криму не допомагають

Окупаційна влада стверджує, що запасів в місті не вистачить і на три місяці.

Севастополь перейшов на режим підвищеної готовності

Самопроголошений глава Криму Сергій Аксьонов оголосив, що Сімферополь до кінця січня 2021 року додатково отримає 30 тисяч куб. м води з свердловин.

Води може не вистачити і на три місяці

При цьому на півострові продовжують перекидати воду з Тайганського у Сімферопольське водосховище. Також "влада" Криму планує опріснювати морську воду, але це відбудеться не раніше, ніж через кілька років.

Водосховища продовжують міліти

Водосховища продовжують міліти, незважаючи на обмеження щодо подачі води.

До Сімферополя додатково підвезуть воду

Продовжують перекидати воду з Тайганського у Сімферопольське водосховище

Опріснювати воду не вийде раніше, ніж через кілька років

"Влада" Криму планує опріснювати морську воду

НП з водою не вийде вирішити найближчим часом

Графік водопостачання ввели в низці нових міст

Місцеві жителі б'ють на сполох через проблеми з водою

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