У Криму наочно продемонстрували НП з водою. Фотофакт

У анексованому Росією Криму погіршилася проблема з нестачею води. З'явилися показові фото водосховищ.

Як повідомляє "Крим.Реалії", слідом за Сімферопольським, Бахчисарайським районом і Алуштою графік водопостачання ввели у Білогірську, а Севастополь перейшов в "режим підвищеної готовності" через дефіцит води.

Окупаційна влада стверджує, що запасів в місті не вистачить і на три місяці.

Самопроголошений глава Криму Сергій Аксьонов оголосив, що Сімферополь до кінця січня 2021 року додатково отримає 30 тисяч куб. м води з свердловин.

При цьому на півострові продовжують перекидати воду з Тайганського у Сімферопольське водосховище. Також "влада" Криму планує опріснювати морську воду, але це відбудеться не раніше, ніж через кілька років.

Водосховища продовжують міліти, незважаючи на обмеження щодо подачі води.

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