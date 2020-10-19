У Криму наочно продемонстрували НП з водою. Фотофакт
На півострові ситуація погіршується
Водосховища міліють, незважаючи на обмеження по подачі води
У Севастополі води не вистачить і на три місяці
У анексованому Росією Криму погіршилася проблема з нестачею води. З'явилися показові фото водосховищ.
Як повідомляє "Крим.Реалії", слідом за Сімферопольським, Бахчисарайським районом і Алуштою графік водопостачання ввели у Білогірську, а Севастополь перейшов в "режим підвищеної готовності" через дефіцит води.
Окупаційна влада стверджує, що запасів в місті не вистачить і на три місяці.
Самопроголошений глава Криму Сергій Аксьонов оголосив, що Сімферополь до кінця січня 2021 року додатково отримає 30 тисяч куб. м води з свердловин.
При цьому на півострові продовжують перекидати воду з Тайганського у Сімферопольське водосховище. Також "влада" Криму планує опріснювати морську воду, але це відбудеться не раніше, ніж через кілька років.
Водосховища продовжують міліти, незважаючи на обмеження щодо подачі води.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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